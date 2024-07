Peter Engel beendet seine langjährige Karriere in der Kommunalpolitik von Leuna. Nach 14 Jahren als Fraktionsvorsitzender und 16 Jahren als Ortsbürgermeister von Kreypau zieht er sich zurück.

Peter Engel verlässt die Kommunalpolitik in Leuna

Leuna//Kreypau/MZ. - Es sei schon etwas Wehmut dabei, sagt Peter Engel vor seiner allerletzten Stadtratssitzung. 14 Jahre lang hat er sich in Leuna in der Kommunalpolitik engagiert, hat immer versucht, aktiv mitzugestalten. Er war Fraktionsvorsitzender vom „Bündnis für Leuna“, Bauausschuss-Vorsitzender, Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungswirtschaft Leuna. Hinzu kommen 16 Jahre als Ortsbürgermeister von Kreypau. Nun hört Peter Engel auf. „Alle waren überrascht. Aber ich habe immer gesagt, mit 70 bin ich in keinem Gremium mehr. Jetzt bin ich 68.“