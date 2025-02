Saalekreis/MZ. - Wie bereits in den vergangenen Jahren bleiben die Wahlplakate im Kreis auch vor der Bundestagswahl nicht von Vandalismus verschont. Hört man sich in den Kreisverbänden der Parteien um, heißt es derzeit oft: es sei schlimmer geworden mit der Zerstörung. FDP-Kreischefin Ramona Hoyer etwa hat bei den Großplakaten den Eindruck, dass die Beschädigungen im Vergleich zu früheren Wahlen stark zugenommen haben. „Und das nicht nur in Bezug auf die der FDP.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.