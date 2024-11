Der Verein Eastside Pride Hardcore, Veranstalter des RTS-Festivals in Querfurt, hat 2020 ein „Kulturzentrum“ in Obhausen gegründet. Viele Vereinsmitglieder sind in die Heimat zurückgekehrt, um Kultur im ländlichen Raum mitzugestalten – und das Feld nicht rechten Akteuren zu überlassen.

Obhausen/MZ. - In einer Halle am Rand von Obhausen, in der früher Traktoren hergestellt wurden, finden heute Lesungen, Workshops und Filmvorführungen statt. Und vor allem natürlich: Hardcore-Konzerte. Vor einigen Jahren hat sich der Verein Eastside Pride Hardcore dort eingemietet, der im Saalekreis vor allem dafür bekannt ist, das jährliche Musikfestival „Return to Strength“ (abgekürzt: RTS, übersetzt: „Rückkehr zur Stärke“) in Querfurt zu veranstalten.