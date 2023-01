Auf der Linie 131 zwischen Merseburg und Leipzig - hier am Nova in Günthersdorf - sind hin und wieder Kontrolleure im Einsatz (Symbolbild).

Merseburg/Günthersdorf/MZ - Diese Szenen waren damals sicherlich einigen Leuten im Einkaufspark Nova aufgefallen, denn dabei war wohl auch eine Pistole im Spiel.

Schwarzer Wagen rast heran

„Wir standen neben unserem Fahrzeug als plötzlich ein schwarzer Mercedes mit dunkelgetönten Scheiben angerast kam und ganz knapp hinter uns scharf gebremst hat. Wir hätten gar nicht mehr wegfahren können.“ Der Wagen habe ihr Fahrzeug quasi blockiert. „Das hat mir schon richtig Angst gemacht“, erzählt der 42-Jährige vor dem Amtsgericht Merseburg, wo er als Zeuge in einem Prozess aussagen musste, in dem es um den Tatvorwurf der Bedrohung geht. Mehrere arabisch sprechende Männer - einer im Besonderen - hatten den Mann und seine Kollegen, nach deren Empfinden derart bedroht, dass ihnen angst und bange wurde.

Der Mann arbeitete an dem Tag, um den es geht, wieder als Kontrolleur für den Busbetrieb PNVG. „Und wir waren auf der Linie 131 zwischen Merseburg und Leipzig unterwegs.“ Ein Kollege sei noch dabei gewesen, und eine Kollegin sei ihnen in einem kleinen Transporter gefolgt. „Wir haben immer ein Fahrzeug dabei, denn wir müssen ja auch wegkommen können, wenn wir mit möglichen Schwarzfahrern den Bus verlassen müssen“, erklärt der Kontrolleur und dann erzählt er, was sich zuvor zugetragen hat.

„Wir hatten im Bus zwei Leute ohne gültige Fahrausweise festgestellt“, so der Zeuge. Für beide hätte das eine Strafe von je 60 Euro bedeutet. Alles sei jedoch zunächst ganz ruhig abgelaufen. „Einer hat uns einen Ausweis gegeben, der andere Mann eine Krankenkassenkarte mit Foto.“ Letzterer sei kein Deutscher gewesen. „Aber er hat uns definitiv verstanden.“ Man sei mit dem Bus am Einkaufspark Nova angekommen und dort mit beiden Männern ausgestiegen. Sein Kollege habe gerade die Personalien beider weiter aufnehmen wollen, als ihm der Mann seine Krankenkassenkarte weggenommen habe und davongerannt sei. „Wir sind hinterher, haben ihn vorläufig festgenommen, also Handschellen angelegt, und die Polizei informiert“, erzählt der Zeuge. Irgendwie sei der Schwarzfahrer jedoch trotzdem an sein Handy gekommen und habe telefoniert. Man habe das Handy sichergestellt und den Mann in den Transporter gesetzt. Wenig später seien dann die drei Männer im schwarzen Mercedes gekommen.

Der Mann, der gegenüber den Kontrolleuren besonders bedrohlich aufgetreten war und deshalb von der Staatsanwaltschaft angeklagt wurde, ließ über seine Anwältin erklären, dass der Mann, den die Kontrolleure festgenommen hatten, sein Verwandter sei, der neu in Leipzig sei und kein Deutsch spreche. Er habe sich Sorgen gemacht und sei deshalb mit Freunden dorthin gefahren, wo sein Verwandter festgehalten wurde.

Aggressiv und laut

Der Kontrolleur sagte, die drei Männer seien sehr laut und aggressiv ihnen gegenüber gewesen. Verstanden hätten sie nichts, da Arabisch gesprochen worden sei. Der Angeklagte erklärte, dass einer der Kontrolleure eine Pistole gezogen hätte, was dessen Kollege bestätigte. „Er hat zur Sicherheit eine Schreckschusswaffe dabei, die er gezogen hat, weil wir uns extrem bedroht gefühlt haben. Der Angreifer und mein Kollege standen sich praktisch Nase an Nase gegenüber.“ Als die Polizei eintraf und übernommen habe, habe man für diesen Tag den Dienst abgebrochen.

Überraschenderweise beantragte der Staatsanwalt die Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage. So entschied auch das Gericht und bestimmte eine Zahlung von 150 Euro an die Staatskasse. Wird die Zahlung geleistet, ist das Verfahren endgültig eingestellt und der Angeklagte gilt nicht als vorbestraft.