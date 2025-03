An mehreren Toiletten wurden die Klodeckel abgetreten.

Bad Dürrenberg/MZ. - Zertrümmerte Klodeckel, ein angekokelter Händetrockner, die Mülleimer in den Toiletten ausgeleert. So fand Jens Piller, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bad Dürrenberg, am Mittwoch auf der abendlichen Schließrunde durch den Kurpark die öffentlichen Toiletten hinter dem Musikpavillon vor. Die Toiletten sind deshalb nun vorerst nicht nutzbar und bleiben verschlossen.