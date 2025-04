Ein Sportwagen bedrängt auf der A9 in Höhe Merseburg und Leipzig andere Autos. Er fährt bis fast auf die Stoßstange auf, damit die Platz machen. Der vermeintliche Fahrer stand nun vor dem Amtsgericht

Merseburg/MZ. - Sonntagnachmittag im September auf der A9 zwischen Schkeuditz und Bad Dürrenberg: Die Fahrtrichtung München ist gut gefüllt. Auf der linken Spur fährt ein Mittfünfziger aus Thüringen. Plötzlich taucht hinter ihm ein weißer Sportwagen auf. Er fährt so nah an den Wagen des Mittfünfzigers heran, dass der im Rückspiegel nicht einmal mehr die Lichter sieht. Der Fahrer fühlt sich bedrängt, auch weil ihm der Sportwagen über mehrere Kilometer an der Stoßstange hängt, er aber keine Lücke nach rechts findet. Als er schließlich doch die Spur wechseln kann, fährt der Sportwagen vorbei und bedrängt im ähnlich Stil weitere Autos.