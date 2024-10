Zahnschmerzen in Sachsen-Anhalt

Wer am Wochenende eine Notfallbehandlung braucht, muss ab dem 1. Januar wohl weitere Wege in Kauf nehmen.

Saalekreis/MZ. - Ab Januar 2025 heißt es bei starken Zahnschmerzen am Wochenende und an Feiertagen im wahrsten Sinne des Wortes Zähne zusammenbeißen und notfalls eine ziemlich lange Fahrtstrecke in Kauf nehmen, wenn man es nicht mehr aushält. Denn dann wird die Zusammenlegung der Notdienstbereiche zu Realität. Aus den Gebieten Merseburg und Schkopau; Bad Lauchstädt, Schafstädt und Geiseltal sowie Leuna und Bad Dürrenberg wird ein Bereich, für mögliche Patienten bedeutet das: Statt wie bisher drei hat im südlichen Saalekreis jetzt nur noch ein einziger Zahnarzt einen Notdienst.