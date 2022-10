Noch freie Grundstücke - Neue Straße für neues Wohngebiet in Bad Lauchstädt

Am „Gut Kleinlauchstädt“ in Bad Lauchstädt entstehen zehn neue Häuser. Momentan gibt es auch noch freie Grundstücke für das Bauen im Saalekreis.

Bad Lauchstädt/MZ - Die Goethestadt Bad Lauchstädt hat eine neue Straße. Mit einem kleinen Festakt wurde in dieser Woche die Straße „Gut Kleinlauchstädt“ eingeweiht. Die befindet sich, der Name deutet es an, in Kleinlauchstädt zwischen dem neu entstanden Kreisel am Bauhof und dem Kleinlauchstädter Teich (Biotop). Sie ist künftig die Zufahrt für ein neues Wohngebiet.