Merseburg/MZ - Die Hochschule Merseburg bekommt einen neuen Rektor. Der Senat der Bildungseinrichtung entschied sich im ersten Wahlgang für Markus Krabbes. Er übernimmt zum 1. April die Leitung von Jörg Kirbs. Dieser führt die Hochschule seit fast zehn Jahren, konnte aber aus Altersgründen nicht mehr für eine dritte Amtszeit kandidieren.

Mit Krabbes kommt nun ein Externer an die Hochschule. Der 50-Jährige wechselt von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig an die Saale. Dort lehrt er derzeit Informationssysteme am Institut für Prozessautomation und Eingebettete Systeme.

Von Leipzig nach Merseburg: Neuer Rektor der Hochschule Merseburg kommt aus Leipzig

Die Hochschule Merseburg zitiert ihren neuen Chef in spe in einer Pressemitteilung am Freitag mit den Worten: „Die Stärkung von praxisorientierter Lehre und angewandter Forschung sind zusammen mit der kontinuierlichen Erhöhung der Attraktivität des Hochschulstandortes Merseburg weiterhin die Zukunftsaufgaben der Hochschule.“ Der gebürtige Leipziger versprach alle Gruppen der Hochschule mitnehmen zu wollen.

Krabbes hat Erfahrung in akademischen Führungsämtern. Viele Jahre war der Ingenieur Prorektor für Forschung an der HTWK. Nach dem Tod der damaligen Rektorin Renate Lieckfeldt leitete er die Fachhochschule für ein Jahr. Der scheidende Rektor Kirbs erklärte, er kenne Krabbes schon lange: „Ich bin überzeugt, dass er wichtige Impulse für die weitere Entwicklung der Hochschule Merseburg geben wird und somit die Hochschule auch in den kommenden Jahren in sehr guten Führungshänden liegt“.