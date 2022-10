Neue Tagespflege in Merseburg: „Herbstsonne“ geht auf

In der Südpark-Passage in Merseburg entsteht eine neue Tagespflege. Hier wird Platz für 20 Gäste sein. Was alles geplant ist.

Merseburg/MZ - Das Service-Wohnen und der ambulante Pflegedienst der Volkssolidarität haben schon lange einen Standort in der Merseburger Südpark-Passage. Ab 1. November soll nun noch eine Tagespflege hinzukommen. Gerade laufen die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung der „Herbstsonne“, wie die Einrichtung heißen wird. Gerade kommen noch die letzten Möbel an. Die neue Küche, in der künftig auch mal gemeinsam gekocht oder gebacken werden kann, steht schon. Ihr eigenes Mittagessen müssen die Tagesgäste selbstverständlich nicht kochen, denn das kommt frisch zubereitet direkt aus der eigenen Küche der Volkssolidarität in Querfurt.