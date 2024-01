Gleich mehrere Projekte sollen an der Friedrich-Engels-Grundschule umgesetzt werden. So soll auch der Wasserdruck im Gebäude verbessert und die Fassade saniert werden. Dafür nimmt die Stadt einen sechsstelligen Betrag in die Hand.

Neue Fassade, neues Umkleiden und besserer Wasserdruck: Stadt legt Hand an Grundschulen an

Bauarbeiten an Grundschulen in Bad Dürrenberg

Bad Dürrenberg/MZ. - In diesem Jahr sollen die Arbeiten an zwei der drei Grundschulen in Bad Dürrenberg vorangehen. Dabei steht vor allem die Friedrich-Engels-Grundschule im Fokus der Maßnahmen. Mehr als 350.000 Euro sollen dort investiert werden, über 70.000 Euro werden an der Siedlungsgrundschule verbaut.