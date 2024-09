Ungewöhnliche Verkehrsteilnehmer meldete ein Anrufer der Polizei: Nandus liefen am Mittwochmorgen auf der Naumburger Straße in Merseburg.

Nandus spazieren auf der Naumburger Straße in Merseburg herum

Merseburg - Auf der Naumburger Straße in Merseburg laufen Nandus herum! Das meldet ein Anrufer, der sie gesichtet hat, dem Merseburger Polizeirevier am Mittwochmorgen (4. September). Wie die Polizei auf MZ-Anfrage weiter mitteilt, hat sie danach dem Ordnungsamt den Vorfall übergeben. Das hätte nun das weitere Vorgehen in der Hand.