Nach langem Kampf: „Bauernstube“ in Merseburg steht wegen Corona-Lockdown vor dem Aus

Merseburg - „Hier steckt viel Herzblut drin. Ich liebe es, und in mir sind auch noch fünf Prozent, die weitermachen wollen“, sagt Daniel Bothe. Dann folgt das Aber: „Da ist die Zukunftsangst“. Der Wirt der „Bauernstube“ in Merseburg sitzt auf einem der Holzstühle in seinem leeren Gastraum. Die Wand hinter ihm strahlt in frischem Weiß. Während des Lockdowns hat er noch einmal renoviert. Liebesmüh, die sich für den 44-Jährige nicht mehr auszahlt. „Ich habe mich nach langem Kampf entschieden aufzuhören“, sagt der gelernte Koch, der 2012 nach vier Jahren als Mitarbeiter das Lokal an der Unteraltenburg übernommen hatte.