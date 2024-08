3. Geiseltalsee-Cup Nach dem Sport folgt die Strandparty

Am Wochenende gibt es die dritte Auflage des Geiseltalsee-Cups in Stöbnitz. Es gibt Wettbewerbe im SUP und im Kurz-, Mittel- und Langstreckenschwimmen. Neu sind 3.000 Meter quer über den See bis zur Marina Mücheln und zurück.