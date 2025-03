Die TSG Gymnasium Querfurt erweckt ihren traditionsreichen Familiensporttag nach langer Pause wieder zum Leben. In der Mehrzweckhalle Querfurt können Besucher am 16. März von Handball bis Tischtennis verschiedene Sportarten ausprobieren – mit einem besonderen Belohnungssystem für die Teilnehmer.

Der einst über 30 Mal durchgeführte Familiensporttag in Querfurt feiert sein Comeback. Die TSG Gymnasium Querfurt öffnet am 16. März die Türen der Mehrzweckhalle für einen Tag voller sportlicher Aktivitäten für Familien. Anna-Lena (v. l.), Selina und Lotta sind Turnerinnen bei der TSG Querfurt.

Querfurt/MZ. - Ob Tischtennis, Handball, Badminton oder Turnübungen in einem Hindernisparcours – am Sonntag, den 16. März, gibt es in der Mehrzweckhalle in Querfurt für Klein und Groß die Möglichkeit, sich vielseitig sportlich zu betätigen. Die TSG Gymnasium Querfurt lädt in der Zeit von 10 bis 14 Uhr zum Familiensporttag ein. „Egal, wie langsam du läufst: Du schlägst alle, die zu Hause bleiben!“, lautet das Motto.