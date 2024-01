Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Meuschau/MZ. - Martin Schulze holt nach und nach elektrische Freischneider aus seinem Auto, dazu die Akkus und auch die Schutzkleidung. Es dauert nicht lange und seine Mitstreiter kommen an den Tonlöchern bei Meuschau an. In wetterfester Kleidung geht es für die meisten ohne große Einweisung los. Sie schnappen sich ein Arbeitsgerät und verschwinden an den Ufern der kleinen Gewässer. An diesem Samstag haben es sich die Mitglieder des Nabu Regionalverbandes Merseburg-Querfurt zur Aufgabe gemacht, den Lebensraum der Rotbauchunke an den Tonlöchern bei Meuschau wieder herzurichten.