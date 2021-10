Mittleren fünfstelligen Betrag übergeben: 88-jährige Seniorin aus Merseburg fällt auf Enkeltrick rein

Merseburg - Am Mittwochabend haben Unbekannte in Merseburg erfolgreich einen Enkeltrick durchgeführt. Wie die Polizei mitteilte, meldeten sich Familienangehörige einer 88-Jährigen bei den Beamten. Die Frau wurde bereits am Montag von den Betrügern angerufen. Dabei habe eine verheulte, weibliche Stimme erzählt, dass sie Geld für einen Hauskauf benötigt und nach dem Vermögen der Seniorin gefragt.

Das Opfer dachte es würde sich um ihre Enkeltochter handeln und hob einen mittleren fünfstelligen Betrag von ihrem Konto ab, welchen sie am Abend einer unbekannten Mann übergab.

Die Polizei weist erneut daraufhin, dass es sich dabei um betrügerische Anrufe handelt. Bitte machen Sie keine Angaben zu Ihren Vermögensverhältnissen gegenüber unbekannten Personen. Beenden Sie derartige Gespräche und informieren Sie Verwandte oder das örtlich zuständige Polizeirevier. Bitte sprechen Sie das Thema zu Hause an und sensibilisieren Sie alle Familienmitglieder.