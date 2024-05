Geld einsammeln und für Projekte weitergeben – dafür sind der Lions-Club und die Rotarier in Merseburg bekannt. Nun treffen sie sich zum Wettkampf auf dem Wasser. Wer gewinnt, darf bestimmen, an wen der Spendentopf geht. Dafür holen sie sogar Olympiasieger an Bord.

Merseburg/MZ. - Die Sonne scheint am Donnerstagvormittag auf die Saale. Mit ordentlich Strömung zieht das dunkle Wasser am Steg des Bootshauses vorbei gen Schkopau. Am Ufer stehen vier Männer und blicken auf den Fluss. Sie begutachten die Wettkampfstätte, an der es am kommenden Dienstag ab 16 Uhr ein wenig um die Ehre, vor allem aber um den guten Zweck gehen soll. Guido Langer, Präsident des Lions-Clubs in Merseburg, hat gleich zwei weitere Mitglieder zum Termin mitgebracht. Sie werden dann mit im Drachenboot sitzen, wenn es gegen die Rotarier um Hans-Norbert Mertens geht. Ein Duell zweier großer Merseburger Wohltätigkeitsvereine – da ist natürlich auch das Thema Spenden nicht fern. Beide Seiten geben jeweils 500 Euro in den Topf. Wer gewinnt, darf den Gewinner bestimmen.