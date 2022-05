Merseburger Tanzverein fehlt die Bühne

Merseburg/MZ - Der Tanzzauber Merseburg ist eine Sektion für Tanzsport im SV Beuna. Hier tanzen Mädchen und Jungen ab drei Jahren. Mitglieder belegen Spitzenplätze im Tanzsport, wurden Deutscher Meister und Europameister. Neben den Meisterschaften machen Auftritte der Gruppen rund um die Faschingstage rund die Hälfte der Veranstaltungen aus, zu denen Tanzzauber gebucht wird. Genau das ist nun das zweite Jahr in Folge weggebrochen. Was bedeutet das mal abgesehen von den fehlenden Einnahmen in der Kasse?