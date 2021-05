Merseburger nach Messerstecherei verurteilt

Merseburg/Halle (Saale) - Er hatte es geahnt. Am Ende dieses Prozesses würde keine Bewährungsstrafe stehen. Der 33-jährige P. wurde vom Landgericht Halle wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren und drei Monaten Haft und der Unterbringung im Maßregelvollzug verurteilt. Staatsanwalt Hendrik Weber hatte drei Jahre und sechs Monate gefordert, Verteidigerin Christiene Inselmann dagegen drei Jahre.

Der gebürtige Merseburger P. war wegen versuchten Totschlags angeklagt worden, weil er am 25. September 2020 in der Erzbergerstraße in der Domstadt einen Bekannten lebensgefährlich mit einem Messer verletzt hatte. Dieser trat in der Verhandlung als Nebenkläger auf und sein Anwalt hatte sogar gefordert, dass P. nicht nur wegen versuchten Totschlags, sondern wegen versuchten Mordes verurteilt werden sollte. Dafür sah die Kammer aber keine ausreichenden Hinweise.

Schmerzensgeld in Höhe von 4.000 Euro

P., der damals in Halle wohnte, war an jenem Tag mit K. in dessen Merseburger Wohnung verabredet. Beide kannte sich schon ewig aus der Merseburger Drogenszene. P. wollte angeblich ein Handy verkaufen, weil er Geld brauchte. Als er K. nicht antraf, wurde der 33-Jährige wütend, schnappte sich aus der Wohnung von K. ein Messer und wartete im Hausflur auf seinen Kumpel. Als beide dann aufeinander trafen, gerieten sie in Streit und P. stach zu. Für K. bedeutete das Not-OP und fünf Tage Krankenhaus. Dafür hat ihm das Gericht am Dienstag auch ein Schmerzensgeld in Höhe von 4.000 Euro zugesprochen. Allerdings dürfte es dauern, bis er das Geld erhält, da die Schulden, die P. hat, erheblich sind.

Die Strafe hätte im Normalfall höher ausfallen können, doch der Gutachter hatte eingeschätzt, dass P. zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig war. Kurze Zeit nach seiner Festnahme im Merseburger Bahnhof war er positiv auf Drogen (Amphetamine) getestet worden. „Aus dem Wert des Blutalkoholtests wurde berechnet, dass mein Mandant zur Tatzeit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hatte“, sagte Anwältin Christiene Inselmann. Mit der Unterbringung im Maßregelvollzug habe P. die Chance auf einen Alkohol- und Drogenentzug. Strafmildernd habe sich auch ausgewirkt, dass ihr Mandant die Tat gestanden und Reue gezeigt habe. „Außerdem scheint ihm seine Familie so viel Halt zu geben, dass er das schaffen könnte.“ P. war im Dezember Vater geworden. Seine Freundin war mit dem Kind bei jedem Verhandlungstag dabei. (mz)