Giraffen, Antilopen, Zebras im Tierpark Merseburg will Südpark aufwerten: Stadt plant neues Savannen-Gehege

Merseburg will seinen Tierpark deutlich attraktiver gestalten und so mehr Touristen in die Stadt locken. Herzstück soll ein neues Savannen-Gehege mit Zebras und Giraffen werden. Vorbild ist dabei der Zoo Leipzig. Die Merseburger dürfen zudem noch über die Bewohner einer weiteren neuen Anlage abstimmen.