Nach den Schlossfestspielen ist vor den Schlossgrabennächten. Die Rockkonzertreihe in Merseburg beginnt am Wochenende. Im Kulturamt läuft derweil noch die Auswertung des Volksfestes. Der Kulturamtschef sagt, welche Erkenntnis er für 2025 gewonnen hat.

Der Ticketverkauf für das Rockfestival blieb in diesem Jahr etwas hinter den Erwartungen der Stadt zurück.

Merseburg/MZ. - „Wir haben jetzt unsere Blaupause gefunden, wie wir an die Sache rangehen“, sagt Merseburgs Kulturamtsleiter Martin Wolter und spricht von den Schlossfestspielen Mitte Juni. Noch sind nicht alle Rechnungen da, noch nicht alle Auswertungen abgeschlossen, aber Wolter erklärt: „Wir wissen jetzt, wie wir für das nächste Jahr planen.“ Der Vorschlag, der dem Stadtrat für die nächste Ausgabe 2025 vorgelegt werden soll, wird im Wesentlichen so aussehen wie in diesem Jahr.