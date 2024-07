Merseburg/DUR. - Bereits am 26. April ist es gegen 9.30 Uhr in einem Warenhaus in der Merseburger Gotthardstraße und gegen 12.30 Uhr in einer Parfümerie im Einkaufszentrum Nova in Günthersdorf zu Diebstählen gekommen.

Der mutmaßliche Täter entwendete laut Polizei jeweils zwei hochwertige Parfüms und rannte anschließend aus den Geschäften, ohne die Waren zu bezahlen. Hierdurch sei ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro entstanden.

So sieht der in Merseburg und Günthersdorf gesuchte Tatverdächtige aus. Foto: Polizei

Da die Identifizierung der Person bisher nicht auf anderem Wege gelungen sei, habe das Amtsgericht Halle die Veröffentlichung der Bilder der Überwachungskamera per Beschluss genehmigt, heißt es.

Dieser Mann hat laut Polizei Parfüms in Merseburg und Günthersdorf geklaut. Foto: Polizei

Zeugen, die Hinweise zur Identität der abgebildeten Person machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Saalekreis unter der Telefonnummer 03461/4460 zu wenden.