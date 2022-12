Die APK AG hat ein neues Verfahren zum Recyceln von Kunststoff entwickelt. Damit setzt sie nun auf Expansion - weltweit. Zunächst will das Merseburger Unternehmen aber zwei neue Werke in Deutschland bauen, eines davon in der Region Merseburg-Leuna-Schkopau.

Merseburg/MZ - Wenn Hagen Hanel die neuartige Technologie erklärt, mit der das Merseburger Unternehmen APK AG künftig global expandieren und für das es wohl in der Region in Größenordnungen investieren möchte, ist ein wenig Phantasie gefragt. Denn zeigen kann der Technologieleiter nur den Ausgangsstoff und das Endprodukt. Alles andere geschieht in den für den Saalekreis so typischen glänzenden Metallzylindern und Rohren. Dabei sei das Newcycling, wie der Kunststoffrecycler sein selbstentwickeltes Verfahren genannt hat, kein chemischer, sondern ein physikalischer Prozess, wie Hanel betont.