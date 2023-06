Günthersdorf/MZ - Zu seinem 90. Geburtstag soll der SV Blau-Weiß Günthersdorf neu ausgerichtet werden. Seit einigen Monaten ist der neue Vorstand aktiv, der den Verein breiter aufstellen möchte. „Es mag ja nicht jeder Fußball“, sagt der Vorsitzende Thomas Wolf.

Als vergangenes Jahr eine Fusion mit dem SV Zöschen zum neuen Verein „FC Union Aue“ im Raum stand, war es zu Unstimmigkeiten im damaligen Vorstand gekommen. Hintergrund des Fußballprojekts war es, dass die Vereine nicht genügend Spieler in ihren ersten Mannschaften hatten und sich deshalb zusammenschließen wollten. Die Fußballabteilung der Günthersdorfer wäre also in den neuen Verein übergegangen. „Wir hätten dadurch unser Spielrecht und unseren Namen abgetreten“, erklärt Wolf, wieso das nicht bei allen gut ankam. Der Vorstand löste sich auf.

Neuer Vorstand des SV Blau-Weiß Günthersdorf erarbeitet Konzept

Da sich Wolf schon länger im Verein um die Mitgliederverwaltung gekümmert hatte, meldete er sich gemeinsam mit Alexander Löwe, als es bei der Mitgliederversammlung um die Wahl eines neuen Vorstandes ging. „Wir mussten uns kritischen Fragen stellen, zum Beispiel, was unser Konzept ist“, erzählt Wolf und fügt an: „Wir hatten keins.“

Daraufhin wurde die Sitzung vertagt und Wolf und Löwe arbeiteten an einem Konzept, das sie schließlich auf 14 Seiten niederschrieben. Außerdem holten sie Sandra Aurich mit ins Boot, die Finanzbuchhalterin von Beruf ist und somit perfekte Voraussetzungen für den Posten der Schatzmeisterin hat. Der neue Vorstand wurde schließlich einstimmig gewählt. Der Vierte im Bunde ist Michael Winkler als Schriftführer.

Der Vorstand möchte den Verein mit all seinen Abteilungen fördern. Vorher sei das Geld vor allem in die erste Fußballmannschaft geflossen. „Das war zum Nachteil der anderen Abteilungen. Mit Step Aerobic, den Mini und Maxi Kids bis hin zum Rehasport sind wir eigentlich ein breit aufgestellter Sportverein“, sagt Wolf.

Mit einer richtigen Turnhalle könnten wir viel mehr anbieten. Thomas Wolf, Vereinsvorsitzender

Damit der Verein funktioniert, sind Übungsleiter unabdingbar. Neuer Trainer zu gewinnen ist deshalb ein Ziel des neuen Vorstandes. Auch die Festlegung einer Aufwandsentschädigung haben Wolf und seine Mitstreiter zu Papier gebracht. Der Verein möchte künftig auch die Kosten etwa für Lizenzierungen von Übungsleitern übernehmen.

„Wir wollen auch den Jugendbereich weiter ausbauen“, fügt Löwe hinzu, der 2. Vorsitzender ist. Bewährte Aktionen wie das RB-Leipzig-Fußballcamp sollen bestehen bleiben. Neue Sponsoren gewinnen ist ein weiteres Ziel.

Der Vorstand setzt sich außerdem für den Neubau einer Sporthalle in Günthersdorf/Kötschlitz ein, der schon vor Jahren geplant war. In der Zelthalle, die vor Ort zur Verfügung steht, seien die Bedingungen fürs Training nicht gut. „Im Sommer ist es zu heiß, im Winter zu kalt“, erklärt Wolf. „Mit einer richtigen Turnhalle könnten wir viel mehr anbieten.“

Blau-Weiß Günthersdorf feiert 90. Vereinsgeburtstag

Am 7. und 8. Juli feiert der SV Blau-Weiß Günthersdorf sein 90-jähriges Bestehen. Am Freitag, 7. Juli, gibt es ab 20 Uhr eine große Sommerparty mit Musik und Tanz am Sportplatz. Am Samstag, 8. Juli, folgt ein Sportfest mit verschiedenen Fußballturnieren, Kindersport mit den „Minikids Inklusiv“, Kuchenbasar, Grillstation, Hüpfburg und Animation. Das Restaurant Günthersdorf unterstützt den Verein bei der Verpflegung.