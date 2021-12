Mediziner in Merseburg impft fast 20 Patienten pro Stunde

In Merseburg hat ein Arzt an einem Samstag seine Praxis geöffnet und mehr als 150 Menschen geboostert. Wann eine weitere Aktion geplant ist.

Merseburg/MZ - Es läuft wie ein Länderspiel. Niemand muss in der Kälte warten. Für alle gibt es einen Sitzplatz im Wartezimmer. Die Warteschlange am Tresen von Arzthelferin Elena Khersonsky ist kurz. Die Menschen, die an diesem Samstag zum Impfen in die Praxis des Merseburger Allgemeinmediziners Michael Rabichev kommen, sind alle total entspannt. „Wir freuen uns einfach, dass wir die Möglichkeit hatten, hier einen Termin zu bekommen“, sagt eine ältere Dame. Bis 12 Uhr mittags hat Michael Rabichev bereits mehr als 60 Männer und Frauen geimpft.

Keine Aufklärungsbögen?

Zu ihnen gehört auch der Merseburger Steffen Wolf. „Meine Frau und meine Schwiegereltern hatten sich auch für einen Termin angemeldet“, erzählt er der MZ. „Also haben wir einen richtigen Familienausflug gemacht.“ Während Steffen Wolf plaudert, zieht Rabichev die Spritze auf.

An diesem Tag wird ausschließlich geboostert. Alle bekommen Moderna. Die ungefähr acht Seiten Anamnese- und Aufklärungsbögen braucht Rabichev nach eigener Aussage nicht. „Ich muss aufklären und Fragen beantworten. Das mache ich. Aber die Bögen brauche ich nicht.“ Wohl auch deshalb kommt er gut voran.

Dank Booster-Impfung kein zusätzlicher Test

„Ich bin auf Montage in Rheinland-Pfalz“, erzählt der 50-jährige Wolf, der als Bautischler bei einer Hausbaufirma arbeitet. „Dort gilt fast überall 2G plus. Durch das Boostern muss ich jetzt keinen zusätzlichen Test mehr vorweisen. Das ist gut.“

Wer geimpft ist, bekommt bei Schwester Elena dann noch seinen Impfausweis mit dem neuen Eintrag und einen QR-Code fürs Smartphone. Fertig. Insgesamt 153 Männer und Frauen hat Michael Rabichev an diesem Tag zwischen 9 und 17 Uhr geimpft. Nur zwei angemeldete Patienten haben telefonisch abgesagt, weil sie erkältet sind.

Weitere Impfaktionen?

Da vor allem viele ältere Menschen, die zum Beispiel bereits Anfang des Jahres geimpft wurden, noch auf Impftermine warten, hat sich Michael Rabichev entschieden, einen weiteren Impftermin außerhalb der Sprechzeiten anzubieten. Der Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel (Grüne) versucht aktuell außerdem, eine Impfaktion in einer Gemeinde des nördlichen Saalekreises zu organisieren. „Wir hätten vier bis sechs Ärzte, die hier mitmachen würden, aber wir haben aktuell nicht genügend Impfstoff. Wir wissen also nicht, ob das stattfinden kann.“ Michael Rabichev dagegen ist vorbereitet und will am 18. Dezember erneut 150 Menschen boostern.

Termine für die Impfaktion am 18. Dezember werden nicht durch die Praxis vergeben, sondern am 8. Dezember ausschließlich unter Tel. 03461/30 99 218. Geimpft wird in Merseburg, Bahnhofstraße 12.