Schwierige Ernte in Sachsen-Anhalt

Nemsdorf-Göhrendorf/ Schnellroda/Bad Dürrenberg/MZ. - „Yonca“ hat dem Hochsommer ein jähes Ende bereitet. Am Sonntagabend erreichte das Tiefdruckgebiet den Saalekreis und brachte Landregen mit. Allein bis Mitternacht registrierte die Wetterstation an der Mühle Lodersleben 32,8 Millimeter Niederschlag, fast so viel wie im gesamten August.