Ein Lotto-Gewinner aus dem Saalekreis darf sich über 2,9 Millionen Euro freuen. Es ist bereist der vierte Millionengewinn in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr.

Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Lotto-Gemeinde kann einen weiteren Millionengewinn verbuchen. Bei der Umweltlotterie Bingo knackte am Sonntag ein Spieler oder eine Spielerin aus dem Saalekreis den mit 2,9 Millionen Euro gefüllten Jackpot, wie die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte. Es ist der vierte Millionengewinn in dem Bundesland in diesem Jahr, allerdings nicht der höchste. Im August waren 10 Millionen Euro aus dem geknackten Euro-Jackpot nach Magdeburg gegangen. Seit 1991 kommen nunmehr insgesamt 122 Lotto-Millionäre aus Sachsen-Anhalt.

Lesen Sie auch: Nach Lotto-Gewinn: So will das Paar aus Magdeburg seine zehn Millionen Euro verwenden

Die Umweltlotterie wird in sieben Bundesländern gespielt. Dabei werden 22 Zahlen zwischen 1 und 75 gezogen. Fünf Zahlen in einer Reihe - waagerecht, senkrecht oder diagonal - müssen übereinstimmen. Der Spieleinsatz für das gewinnbringende Bingo-Los hatte 3,60 Euro inklusive Bearbeitungsgebühr betragen.