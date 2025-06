50.000 Quadratmeter für Automobilbranche und mehr Logistikkonzern Schnellecke wird zum Riesen im Merseburger Airpark

Logistiker und Zulieferer Schnellecke treibt seine Ansiedlung in Merseburg voran. Der Abriss am alten Flughafen beginnt bald. Der Konzern will dort ein Montagewerk errichten. Viele Arbeitsplätze sollen entstehen.