Linke und Grüne kritisieren: Mieter in Wohnblöcken zahlen deutlich mehr

Merseburg/MZ - Linke und Grüne wollen die Müllgebühren im Saalekreis deutlich umgestalten. Die gemeinsame Fraktion brachte dazu einen Antrag in den Kreistag ein. Im Kern geht es dabei darum, die bisherige degressive Personengebühr zu ersetzen. Neben Entgelten für die Abholung sowie nach Gewicht des entsorgten Rest- und Biomülls zahlen Einwohner im Saalekreis derzeit eine Grundgebühr. Die sinkt pro Kopf gerechnet mit wachsender Zahl der Menschen, die in einem Haushalt leben. Ein Singlehaushalt bezahlt 37,08 Euro im Jahr, ein Drei-Personen-Haushalt 59,40 Euro, also weniger als 20 Euro pro Kopf.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<