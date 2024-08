In Leuna hat ein Mann seiner Nachbarin damit gedroht, das gemeinsam bewohnte Mehrfamilienhaus in die Luft zu sprengen.

Mann will Mehrfamilienhaus im Saalekreis in die Luft jagen: Mehr als zwei Promille im Blut

Leuna. - Am Donnerstag hat ein 61 Jahre alter Mann in Leuna seiner Nachbarin damit gedroht, das gemeinsam bewohnte Mehrfamilienhaus in der Merseburger Straße in die Luft zu sprengen.

Laut Polizei entzündete der Mann danach im Hausflur Holz in einer Milchkanne und flüchtete in seine Wohnung. Seine Nachbarin habe die Polizei gerufen und die Milchkanne vor das Wohnhaus gebracht.

Der 61-Jährige sei mit 2,1 Promille stark alkoholisiert und aus medizinischen Gründen in ein Klinikum gebracht worden. Verletzt wurde niemand, heißt es. Auch Schaden habe es keinen gegeben.