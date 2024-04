Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Farnstädt/MZ - - Angetrieben durch Schlagwörter wie Wärmekonzept und kommunale Wärmeplanung gibt es in Farnstädt die Idee, ein Wärmenetz zu installieren, um in Zukunft dauerhaft und günstig Nahwärme für Haushalte und Einrichtungen anzubieten. Es soll aus regenerativen Energien, in diesem Fall Biogas und Hackschnitzel, beheizt werden. Der Landwirtschaftsbetrieb, der am Ortsrand des 1.000-Seelen-Ortes ansässig ist, stellte jüngst die Möglichkeit des Nahwärmenetzes in einer Einwohnerversammlung vor. Eine Haushaltsbefragung soll demnächst starten.