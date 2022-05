Lagerhalle einer Merseburger Metallfirma in Flammen

Die Ursache des Brandes am Donnerstagmorgen ist noch unklar.

Merseburg/MZ - Ein Feuer in der Lagerhalle einer Metallfirma in der Weißenfelser Straße in Merseburg beschäftigte Donnerstagmorgen die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte wurden gegen 6.30 Uhr alarmiert. Vor Ort waren die Wehren aus Merseburg, Beuna und Geusa. Nachdem ein Tor aufgeflext werden musste, um überhaupt zur Einsatzstelle zu kommen, konnte der Brand schnell gelöscht werden.