Ladendieb in Merseburg schlägt zu

Ein 43-jähriger Mann versuchte am Montag in Merseburg gleich zweimal aus einem Supermarkt eine Flasche Alkohol zu stehlen.

Merseburg/MZ - Ein besonders dreister Ladendieb hat am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr gleich zweimal versucht, aus einem Supermarkt in Merseburg eine Flasche mit Alkohol zu stehlen. Wie die Polizei dazu berichtet, kam der 43-jährige Mann in den Laden nahm dort aus einem Regal eine Flasche Alkohol und verließ damit das Geschäft ohne zu bezahlen. Dies habe ein Zeuge bemerkt, der daraufhin dem Dieb hinterherlief, diesem die gestohlene Flasche abnahm und sie wieder zurück in den Laden brachte. Daraufhin begab sich der 43-Jährige erneut in den Supermarkt, nahm sich dort wieder eine Flasche mit alkoholischem Inhalt und verließ, natürlich ohne Bezahlung, den Laden. Der Zeuge ging wieder hinterher und nahm dem Mann auch diese Flasche ab. Diesmal, so heißt es weiter im Polizeibericht, schlug der Dieb dabei dem Zeugen ins Gesicht. Gegen den Tatverdächtigen sei deshalb von herbeigerufenen Polizeibeamten eine Strafanzeige aufgenommen worden.