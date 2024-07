Im neuen Stadtrat von Braunsbedra reklamieren gleich zwei Fraktionen den Namen für sich. Viele Räte finden sich erst in der ersten Sitzung offiziell zusammen. An der Spitze gibt es aber eine Konstante.

Kuriosum im Stadtrat: In Braunsbedra gibt es jetzt zwei CDU-Fraktionen

Streit in Union

Braunsbedra/MZ. - Im Stadtrat von Braunsbedra gibt es vorerst ein Kuriosum. In dem Gremium gibt es seit der konstituierende Sitzung am Dienstag zwei CDU-Fraktionen. Grund ist ein Schisma innerhalb der Union. Deren Stadtvorsitzender Ronny Brandt bildete kurzfristig eine neue Fraktion mit Vincent Grätsch. Die übrigen sieben gewählten Unionsvertreter schlossen sich unter Führung von Anita Kunze mit Günter Küster und Ronald Eisenhut zur Fraktion „CDU/Friesen“ zusammen. Das führte in der ersten Sitzung zur Situation, dass der letzte Sitz im Hauptausschuss zwischen CDU und CDU verlost werden musste.