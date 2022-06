Kritik an Polizeigewalt bei Protesten gegen AfD-Demo in Merseburg

Bei den Protesten gegen die AfD am Samstag in Merseburg verletzen Beamte einen Mitarbeiter des Vereins Miteinander.

Merseburg - Heftige Schmerzen in den Armen, im Rücken, Hämatome. Der Besuch der Demonstrationen gegen die AfD am Samstag in Merseburg endete für Torsten Hahnel anders als erhofft. Ursächlich für die Verletzungen war ein Polizeieinsatz, der nun im Nachgang für scharfe Kritik sorgt.