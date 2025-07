Edeka-Kaufmann Nico Himmelreich unterstützt die Krebshilfe Bad Dürrenberg seit Jahren, nun rührt er erneut die Werbetrommel für den Verein. So kamen am Wochenende insgesamt über 1.300 Euro Spenden für die Krebshilfe zusammen. Ein großer Teil davon kommt vom Schönheitswettbewerb „Miss From Germany“.

Am Sonntagabend erhielt die Krebshilfe Bad Dürrenberg bei der Krönungsgala in Spergau den Spendenscheck.

Spergau/MZ. - Am Wochenende lag ein Hauch von Glamour über dem Saalekreis, denn der Schönheitswettbewerb „Miss From Germany“ gastierte in Bad Dürrenberg und Umgebung. Hintergrund: Der Gründer und Geschäftsführer von „Miss From Germany“ (MFG), der Venezolaner Leandro Aponte Mendoza, ist der Partner von Edeka-Kaufmann Nico Himmelreich.