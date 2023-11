Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Querfurt/MZ. Sicherheit im Straßenverkehr ist das A und O. Das ist eine Phrase, welche Fahrlehrer sowie Polizisten oft predigen. Letztere haben am Mittwochvormittag auf der A 38 in Richtung Göttingen am Parkplatz Querfurter Platte eine Verkehrskontrolle durchgeführt, um somit letztendlich die Sicherheit aller Teilnehmer im Straßenverkehr zu gewährleisten. „Im Rahmen der Kontrollwoche ,Roadpol – Truck & Bus’ überprüft die Polizei bis zum 12. November bundesweit Fahrzeuge mit dem Schwerpunkt auf Lastkraftwagen sowie Bussen“, erklärt Polizeioberkommissar Veit Richter, der mit seinen Kollegen in dieser Woche auf den Autobahnen des südlichen Sachsen-Anhalts stichprobenartig Straßenverkehrsteilnehmer von der Autobahn lotst, um diese dann zu kontrollieren. Roadpol ist eine Art Netzwerk von Verkehrspolizisten in Europa, die solche Kontrollen organisieren.