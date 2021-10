Kinder der Merseburger Awo-Kita Zwergenhäuschen haben an kreativem Wettbewerb teilgenommen

Merseburg/MZ - So viele bunte Eistüten! Fast jedes Kind der Merseburger Awo-Kita Zwergenhäuschen hatte extra ein Bild gemalt, um zu zeigen, wie ein echtes Merseburger Zaubereis aussehen könnte. An diesem Morgen überreichen sie ihre Bilder an Anke und Uwe Weigelt. Die beiden führen seit dem Sommer das neue „eisheimisch“ im Ständehaus und hatten alle Kitas in Merseburg aufgerufen, ein Merseburger Zaubereis zu entwerfen. Welche Farbe muss so ein Eis zum Beispiel haben? Oder wie soll es schmecken?

So stellen sich Kita-Kinder das Merseburger Zaubereis vor

„Wir sind zwar gerade erst wieder in unsere schöne, frisch renovierte Kita zurückgekehrt, aber bei diesem Wettbewerb wollten wir alle unbedingt mitmachen“, erzählt Erzieherin Cornelia Schulte und lächelt. Die fünfjährige Luna hätte wohl am liebsten ein rotes Eis.

So sieht zumindest die Kugel aus, die aus ihrer selbstgebastelten Eistüte herausschaut. Insgesamt wünschen sich die Kita-Kinder aus Merseburg-Süd aber knallgelbes Eis, das nach Orange, Mango und Maracuja schmecken und knallrote Knisterkristalle haben soll.

Kinder aus der Kita „5 Elemente“ votieren für ein sehr lecker klingendes Frischkäseeis

Von den Hasenkindern aus der Kita Rappelschloss in Beuna ging als Vorschlag ein gemalter Eisbecher mit buntem Eis und einem spitzen Waffel-Zauberhut mit Erdbeere ein. Auch von den Kindern und Erzieherinnen der Kita Am Weinberg ging ein Vorschlag ein. „Folgendes haben die Kinder sich überlegt“, schreibt Ines Wigrim. „Das Merseburger Zaubereis sollte schwarz sein (für Zauberei und unsere Raben) und sollte aber nach Melonen-Joghurt schmecken. Für den absoluten Zaubereffekt würden die Kinder sich Knister- oder Schokokekskrümel wünschen.“ Allerdings wüssten sie nicht, ob das umsetzbar ist.

Die Kinder aus der Kita „5 Elemente“ votieren übrigens für ein sehr lecker klingendes Frischkäseeis mit Erdbeerstückchen und Schokosoße. Alles klingt lecker, aber wird das auch funktionieren? „Das müssen wir ausprobieren “, sagt Uwe Weigelt. „Wir gehen einfach mit all den Vorschlägen in unsere chemiefreie Zauberwerkstatt und versuchen, die Vorschläge umzusetzen“, schmunzelt der Eisexperte. Gehen alle Pläne auf, soll es am vorletzten Oktober-Wochenende eine Verkostung geben.