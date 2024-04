Die Borlach-Gemeinschaftsschule in Bad Dürrenberg kann erneut keine Oberstufe bilden. Ohne Kooperation müssten sie sich und jene in Zöschen wieder in eine Sekundarschule umwandeln. Hilfe kommt aus Merseburg.

Bad Dürrenberg/Merseburg/Zöschen/MZ. - Die Borlach-Gemeinschaftsschule in Bad Dürrenberg wird auch im kommenden Schuljahr keine Abiturstufe anbieten können. Nur 33 Schüler haben sich entschieden, das Abitur in der Solestadt machen zu wollen. Zu wenig, um den gesetzlichen Anforderungen von mindestens 50 Jugendlichen gerecht zu werden. Da das bereits der zweite Versuch war, eine Abiturstufe zu bilden, muss sich die Schule nun überlegen, was aus der Gemeinschaftsschule werden soll. Das trifft den Kooperationspartner, die Gemeinschaftsschule in Zöschen, ebenso.