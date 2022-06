In Mitgliederversammlung des 1. FC Merseburg blieb vieles unbeantwortet - Vorstand weiter in der Kritik

Merseburg/MZ - Tobias Furch verließ am Montagabend kopfschüttelnd das Gelände am Ulmenweg. Der 43-Jährige machte aus seiner Enttäuschung über die Ereignisse der letzten Stunden keinen Hehl. „Was ich da erlebt habe, war eine Farce. Ich habe seit meiner Zugehörigkeit zum Verein schon unzählige Mitgliederversammlungen erlebt, aber so etwas noch nicht“, wettert der Hobbyfußballer. Was er meint: Ohne Ergebnis ist am Montag die Mitgliederversammlung des 1. FC Merseburg geblieben. Statt des von nicht wenigen Vereinsmitgliedern erwarteten Neuanfangs mussten sie konsterniert zur Kenntnis nehmen, dass der bestehende Vorstand trotz Rücktrittsforderungen seine Amtszeit zunächst bis Januar verlängerte.