In Merseburg lassen fleißige Nikolaus-Helfer Kinderaugen leuchten

Im Ständehaus in Merseburg sind die fleißigen Helfer des Nikolaus aktiv. Wer hier bei der großen Füllaktion mitmacht und wieviele Kinder sich freuen dürfen.

Merseburg/MZ - „Die sind aber klein“, sagt Marco Voigt von der IT-Abteilung der Merseburger Stadtverwaltung mit Blick auf die winzigen Stiefel, die er aus einer Kiste nimmt. „Aber das macht nichts - da wird eben angebaut“, lächelt der Mann, der an diesem Abend zu den fleißigen Nikolaus--Helfern gehört. Er schnappt sich eine durchsichtige Tüte, steckt allerlei Leckereien hinein und bindet sie an einen kleinen Stiefel.

Auf den Tischen im Elisabeth-Schumann-Saal liegen und stehen Schokoweihnachtsmänner, Schokotaler, Schokoriegel, Buntstifte, Mini-Plüschtiere, Mini-Bücher. Das muss die Schatzkammer des Nikolaus sein. Damit muss aber auch einiges gefüllt werden. Wie der fünfjährige Arthur haben nämlich viele Kinder mit ihren Eltern und Großeltern das Nikolausamt in der Merseburger Tourist-Information besucht, um ihre Stiefel abzugeben. „Wir haben in diesem Jahr 492 Stiefel und Weihnachtssocken entgegengenommen“, erzählt Sarah Nerre vom Kulturamt der Stadt. „Deshalb ist der Nikolaus auch dankbar, dass er wieder ein gutes Dutzend fleißige Helfer hat.“

Ein paar Tage zuvor: Arthur (5) gibt sein Stiefelchen im Nikolausamt in Merseburg ab. (Foto: Freyberg)

Zu denen gehören auch neun Mitglieder des Vereins Merseburger Klosterbauhütte. „Wir waren im vergangenen Jahr schon dabei und haben gleich gesagt, dass wir wieder mitmachen“, sagt Rainer Urban vom Vereinsvorstand. Fabian Grothe hat sich dem Anlass angemessen sogar in ein Weihnachtsmannkostüm geworfen. Eigentlich hätte ja am 4. Dezember die Klosterweihnacht stattfinden sollen, doch auch die musste abgesagt werden.

Diese Stiefel sind bereits fertig befüllt. (Foto: Sieler)

Dabei hatte sich die „Weihnachtsgruppe“ des Vereins mit Carola Förste und Birgit und Danilo Schmidt so tolle Sachen ausgedacht. Der Winterrempter war schon eingeräumt, und es hätte Kutschfahrten vom Weihnachtsmarkt zum Kloster gegeben. Ein Feuerspucker war engagiert, die Kinder hätten basteln oder beim Mäusetheater zusehen können.

Dass fast 500 Kinder am Nikolaustag gefüllte Stiefel bekommen, ist vielen Sach- und Geldspenden von Firmen, Geldinstituten, Supermärkten und Händlern aus der Innenstadt zu verdanken. Der Nikolaus wird die Stiefel an seinem Namenstag zwischen 14 und 19 Uhr an die Kinder verteilen. Die Familien haben dafür Zeitfenstertickets bekommen.