Andrea Kathrin Loewig, bekannt als Dr. Globisch aus der ARD-Serie „In aller Freundschaft“, ist neue Botschafterin für die Merseburger Zaubersprüche. Sie will sie sogar in ihrer Serie einbauen und plant besondere Events im Dom.

Merseburg/MZ. - Spätestens seit sie vor 26 Jahren die Rolle der Oberärztin Kathrin Globisch in der ARD-Kultkrankenhausserie „In aller Freundschaft“ übernahm, ist Andrea Kathrin Loewig in vielen deutschen Fernsehstuben ein bekanntes Gesicht. Diesen Umstand will die 58-Jährige nun auch nutzen, um ihrer Heimatstadt Merseburg zu helfen: Seit wenigen Tagen ist Loewig offiziell die Botschafterin der Zaubersprüche. Robert Briest sprach mit ihr über die neue Rolle, lange Drehtage und ihre Verbindungen nach Merseburg.