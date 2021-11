Merseburg/MZ - Die Coronazahlen steigen seit Wochen in einem Maß, mit dem die Impfquote im Saalekreis nicht mithalten kann. 57 Prozent der Einwohner sind derzeit vollständig gegen Covid-19 geimpft. Das sind fast zehn Prozentpunkte weniger als im Bundesschnitt und der zweitgeringste Wert in Sachsen-Anhalt.

Impfquote im Saalekreis niedrig: Saalekreis wirbt erneut für Immunisierung

Die Kreisverwaltung hat daher am Donnerstag einen generellen Impfaufruf gestartet. Dabei geht es nicht nur um Erst- und Zweiimpfungen gegen Covid, sondern auch um Booster- und Grippeschutzimpfungen. „Auch die bereits gegen Corona geimpften Bürger sollen sich mit einer Auffrischungsimpfung gegen mögliche Impfdurchbrüche schützen.“

Von diesen gab es in den vergangenen Wochen einige. Laut Landrat Hartmut Handschak waren etwa von den 40 in jüngerer Zeit wegen Covid im Basedow-Klinikum behandelten Patienten ein Dutzend doppelt geimpft. AfD-Fraktionschef Hans-Thomas Tillschneider nahm dies im am Mittwoch im Kreistag zum Anlass, um erneut die Sinnhaftigkeit der Impfkampagne in Frage zu stellen. Handschak antwortete: Die Impfung schütze in der überwiegenden Zahl der Fälle vor schwerwiegenden Verläufen. „Geimpfte sind besser geschützt als Ungeimpfte.“

Daten aus Israel legten kürzlich nahe, dass der Schutz durch eine dritte Auffrischungs- oder Boosterimpfung verstärkt wird. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt diese aktuell für Personen über 70 sowie unter anderem für Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen und medizinisches Personal. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) befürwortete am Donnerstag erneut, Booster-Impfungen für alle, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt.

Impfzentrum in der Rischmühlenhalle hatte Ende September geschlossen

Hauptansprechpartner für Impfungen sind derzeit die Hausärzte. Um die Auffrischungsimpfungen in Heimen kümmern sich vorrangig die mobilen Impfteams des Saalekreises. Diese bieten in den kommenden Wochen auch Vor-Ort-Termine, die jeder ohne Voranmeldung wahrnehmen kann. Diese finden etwa jeden Freitag sowie am Mittwoch, 17., und Samstag, 27. November, von 10 bis 18 Uhr im Nova in Günthersdorf statt. Zudem gibt es am Dienstag, 16. November, ein Angebot von 9 bis 15 Uhr im Gesundheitsamt in Merseburg.

Das Impfzentrum in der Rischmühlenhalle hatte Ende September geschlossen. Der Mediziner und FDP-Politiker Lutz Kuhne kritisierte im Kreistag, dass das Land dem Kreis ein angedachtes kleines Impfzentrum im Klinikum anschließend nicht genehmigen wollte. „Das wäre doch Teil der Lösung.“ Landrat Handschak erklärte dazu: „Da sprechen Sie mir aus der Seele. Wir haben sehr um ein Impfzentrum light gerungen.“ Er machte deutlich, dass der Kreis die Idee weiterverfolgen möchte.