Auf dem Gebiet der fundierten, praxisnahen sexualwissenschaftlichen Ausbildung passiert in Deutschland gerade viel. Die Hochschule Merseburg ist hierbei Vorreiter.

Merseburg/MZ. - Laura Kaltwaßer, studierte Sozialpädagogin, ist in der ambulanten Erziehungshilfe tätig. Dort hat die 45-Jährige nicht selten mit Familien zu tun, in denen Eltern ein „ungesundes Verhältnis zum Sex und zu sexuellen Beziehungen“ hätten. Das, so sagt sie im MZ-Gespräch, drohe sich dann, auf die Kinder zu übertragen.