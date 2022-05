Historischer Fund am Petrikloster in Merseburg: Gibt es Rettung für den Brunnen auf dem Burgberg?

Ein Blick in den geöffneten Brunnen nahe des Klosters

Merseburg/MZ - Die Empörung hat sich immer noch nicht gelegt. Nachdem vor einigen Tagen bei Straßenbauarbeiten nahe des Petriklosters ein historischer Brunnen geöffnet wurde und dieser wenig später mit Kies zugeschüttet wurde, versuchen Mitglieder des Vereins Klosterbauhütte zu retten, was aus ihrer Sicht noch zu retten ist. Einige Vereinsmitglieder hatten geplant, ihre Fragen an die Verwaltung bei der Stadtratssitzung am 21. Oktober zu stellen.