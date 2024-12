Obhausen/MZ - - Der Hundesportverein Obhausen ist in der Adventszeit wieder auf allen vier großen Weihnachtsmärkten im südlichen Saalekreis – Seeweihnacht im Geiseltal, Schlossweihnacht in Merseburg, Christkind’l-Markt in Bad Lauchstädt und Weihnachtszauber in Querfurt – mit einer Hilfsaktion vertreten. Diese wird zugunsten des Tierheims Gehofen durchgeführt, das auch für viele Teile des Kreises, insbesondere den Bereich Merseburg-Querfurt, zuständig ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.