Märkte, Feste und Musik Hier kommt Weihnachtsstimmung am zweiten Adventswochenende im Saalekreis auf

Der zweite Advent steht vor der Tür und der Terminkalender im Saalekreis ist prall gefüllt: Von der Schlossweihnacht in Merseburg über den Weihnachtsmarkt in Mücheln bis zum Adventskonzert in Obhausen.