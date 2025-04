Ankunft der Dschungelcamperin Hanka Rackwitz in ihrem Heimatort Mücheln.

Mücheln. - Noch im vergangenen Jahr hatte sie offen darüber gesprochen, dass sie keinen Partner hat, doch nun gibt es wieder eine Liebe in Hanka Rackwitz' Leben. Wie die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin, die in Mücheln im Saalekreis zu Hause ist, RTL verriet, hat sich ihr Ex-Freund Pierre wieder bei ihr gemeldet. Die beiden sind nun wieder ein Paar.

"Vielleicht war es sein Jagdinstinkt, weil ich erzählt habe, ich will keinen Sex mehr", berichtete Rackwitz. Demnach klopfte ihr Ex-Mann direkt nach dem Legenden-Dschungel wieder bei ihr an. "Hanka war die große Liebe. Und die Chance, sie wiederzubekommen, hat mich getriggert", sagte er.

Wieder im Dschungelcamp: Rackwitz wagt ersten Schritt aus der Isolation

Denn vor gut einem Jahr, vor ihrer erneuten Teilnahme am Dschungelcamp, hatte Rackwitz noch über ihr dürftiges Liebesleben berichtet: „Also ich sitze seit ungefähr sechs Jahren auf der Couch mit meiner Katze, schminke mich nicht, ziehe mir hässliche Klamotten an, weil ich auch gar kein Geld hatte. Also ich hab mich schon sehr, sehr isoliert." Sex sei kein Thema für sie, sagte sie seinerzeit.

Doch das ist inzwischen anders. „Jetzt genieße ich das, was da ist. Die Welt ist in Ordnung, wenn er da ist", so Rackwitz über das neue Liebesglück. Auch die körperliche Anziehung zwischen ihr und ihrem Partner sei nach wie vor da.

Neue Liebe bei Hanka Rackwitz: Glücklich mit dem Ex-Partner

Die beiden waren bereits zehn Jahre lang ein Paar, bevor sie sich getrennt hatten. Wie Rackwitz offen zugibt, waren auch ihre Angst- und Zwangsstörungen ein Grund für die damalige Trennung. "Der Zwang war immer stärker als ein echtes Gefühl."

Dass Rackwitz ihre Angst- und Zwangsstörungen im Griff hat, sei auch ein Grund dafür, dass sie sich wieder auf einen Mann einlassen könne: „Ich habe meine Zwänge besiegt, habe keine Angst mehr vor Situationen und Menschen. Deswegen fällt es mir auch leichter, mich auf Pierre einzulassen.“