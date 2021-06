Guss der Glocke für den Merseburger Dom ist geglückt

Freiberg/dpa - Die neue Glocke für den Merseburger Dom ist erfolgreich geprüft worden. Der frisch angefertigte 890 Kilogramm schwere Guss sei am Mittwoch im sächsischen Freiberg von dem Glocken-Sachverständigen der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Christoph Schulz, begutachtet und für gut befunden worden, sagte Volker Haupt, dessen Verein Hilliger den Guss durchgeführt hatte. Neben optischen Aspekten habe auch eine Rolle gespielt, ob die sogenannte Friedensglocke klanglich das eingestrichene G erreicht.

Bei dem Guss am vergangenen Freitag brachen die Glockengießer mit der traditionellen Glockenherstellung per Lehmform und nutzten zementgebundenen Sand. Traditionsgemäß werden Glocken freitags gegossen. Damit wird nicht nur Bezug zum Tod von Jesus Christus genommen. Es hat auch praktische Gründe: Das heiße Metall kann sich übers Wochenende abkühlen und aushärten - so auch bei der Merseburger Glocke. Anlass für die am 1. Oktober geplante Glockenweihe ist das 1000-jährige Bestehen des Doms in Sachsen-Anhalt.